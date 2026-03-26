|
26.03.2026 10:48:00
Nach Preis-Rückgängen: Wohnungen und Häuser 2025 wieder teurer
Die Kaufpreise für Wohnungen und Häuser sind voriges Jahr im Durchschnitt um 2,6 Prozent gestiegen, nachdem es in den beiden Jahren zuvor eine rückläufige Entwicklung gab. Neuer Wohnraum wurde laut Angaben der Statistik Austria vom Donnerstag 2025 um 2,9 Prozent teurer, bestehender um 2,5 Prozent. Die Verkäufe zogen gegenüber 2024 um gut 18 Prozent an. Das entsprach dem stärksten Anstieg seit mehr als zehn Jahren, so die Behörde.
Die Preise waren im Durchschnitt 2024 um 1,6 Prozent und 2023 sogar um 4,1 Prozent gesunken. Im vorigen Jahr fiel der Anstieg in Oberösterreich, Niederösterreich und dem Nord-Burgenland mit 3 Prozent stärker aus als im Süden, Westen und der Bundeshauptstadt. In Kärnten, der Steiermark, dem Süd- und Mittel-Burgenland gab es ein Plus von 2,2 Prozent; in Salzburg, Tirol und Vorarlberg von 2,1 Prozent. In Wien ergab sich der geringste Preisanstieg von 1,5 Prozent.
phs/sag
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.