Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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03.06.2026 09:50:00
Nach Protesten: Meta schränkt Mitarbeiter-Tracking für KI-Tracking ein
Meta reagiert auf internen Widerstand: Mitarbeiter können die Erfassung von Maus- und Tastaturaktionen für KI-Training nun zeitweise pausieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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