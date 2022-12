Nach Protesten bei Foxconn: Apple beschleunigt wohl Pläne für China-Abkehr

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

In China wird ein Großteil der iPhone-Pro-Reihe hergestellt. Allerdings kam es zuletzt zu Protesten wegen geringer Löhne und der Covid-19-Beschränkungen. Das bremst die Produktion. Apple will daher laut einem Bericht seine Produktionsstätten in andere asiatische Länder verlagern.