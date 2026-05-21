RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Analystenstimme
|
21.05.2026 09:36:00
Nach Rekordhoch: Analyst mahnt bei RWE-Aktie zur Pause - Titel fallen
Die Aktien von RWE haben am Donnerstagmorgen mit Verlusten auf einen Analystenkommentar reagiert. Auf XETRA rutschen die Titel um 0,88 Prozent auf 56,12 Euro ab.
Ende April hatten die Papiere der Essener mit 62 Euro noch den höchsten Stand seit sechzehn Jahren erreicht - nach einem Jahresplus von 37 Prozent.
Analyst Harry Wyburd von Exane BNP Paribas strich aus Bewertungsgründen seine Empfehlung und rechnet mit einer anhaltenden Verschnaufpause.
Die RWE-Aktien befänden sich auf der Hälfte des Weges vom teuren integrierten Versorger zum günstigen Erneuerbare-Energien-Konzern. Stand heute seien sie fair bewertet mit Blick auf Geschäftsmix und Aussichten.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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