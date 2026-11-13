KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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13.11.2026 18:08:42
Nach Rücktritt von Jensen Huang: Chinas KI-Chip-Schmuggel läuft auf Hochtouren
Die Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang mit einer angeblichen chinesischen Spionin ist nur der sichtbarste Teil des Problems: Peking nutzt jedes Mittel, um Zugang zu den KI-Chips der Firma zu bekommen. Dem Militär nahestehende Forscher haben es längst geschafft.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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