Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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20.04.2026 22:48:28

Nach rund 15 Jahren: Chefwechsel bei Apple - Tim Cook tritt zurück

Nach dem Tod von Apple-Mitgründer Steve Jobs prophezeien Skeptiker dem iPhone-Riesen eine düstere Zukunft. Sein Nachfolger Tim Cook führt das Unternehmen zur historischen Marke von vier Billionen Dollar Börsenwert. Nun tritt Cook von seinem Chefposten zurück.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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