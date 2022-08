Nach Schiffskollision: Wesel-Datteln-Kanal für Schiffe gesperrt

DORSTEN (dpa-AFX) - Nach der Kollision eines Schubverbands auf dem Wesel-Datteln-Kanal mit einer Brücke in Dorsten ist die Schifffahrtsstraße im Norden des Ruhrgebiets weiter gesperrt. Auch die Brücke über die Bundesstraße 224 in Dorsten sei weiter nicht befahrbar, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Bei dem Unfall in der Nacht zu Donnerstag war das Führerhaus des mit Kohle beladenen Schiffs nicht weit genug eingefahren und bei der Durchfahrt gegen die Brücke geprallt. Der Kanal gilt der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes zufolge als einer der wichtigsten und verkehrsreichsten Schifffahrtskanäle Deutschlands.

"Das Führerhaus wurde komplett zerstört", sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Duisburg. Die Weiterfahrt des Schiffs sei unmöglich, auch die Brücke sei erkennbar beschädigt. Der 42-Jährige Schiffsführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

Der Wesel-Datteln-Kanal verbindet den Rhein mit dem östlichen Ruhrgebiet. Das Niedrigwasser auf dem Rhein hat auf den Wasserstand des Kanals keinen Einfluss./uho/DP/jha