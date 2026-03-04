Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
04.03.2026 22:09:07
"Nach schmutzigem Wahlkampf": IG Metall verliert Betriebsratswahl bei Tesla-Grünheide
Für die IG Metall endet die Betriebsratswahl für die Tesla-Fabrik in Grünheide mit einer Niederlage. Nachdem die Gewerkschaft 2024 noch die Mehrheit erobern konnte, schafft sie jetzt nur noch den zweiten Platz. Die Funktionäre beklagen sich über Manipulationen der Arbeitgeberseite.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu Tesla
|
13:46
|Tesla-Aktie vor neuem Schwung? Optimus-Roboter könnte 2026 für neue Rally sorgen (finanzen.at)
|
13:04
|IG Metall wirft Tesla Einflussnahme auf Betriebsratswahl vor (dpa-AFX)
|
06:00
|SpaceX: the final frontier of IPOs (Financial Times)
|
04.03.26
|Tesla: IG Metall verfehlt Mehrheit bei Betriebsratswahl in Grünheide (Spiegel Online)
|
04.03.26
|Tesla-Aktie im Blick: FSD-Abo kommt nach Europa (finanzen.at)
|
03.03.26
|Tesla-Aktie vor neuen Herausforderungen? Hohe Unfallrate von Robotaxis (finanzen.at)
|
03.03.26
|S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|04.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
