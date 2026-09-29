Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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29.09.2026 08:09:00
Nach sechs Jahrzehnten: Sony stellt 2027 nicht auf der CES aus
Sony wird im Januar 2027 nicht auf der CES ausstellen. Damit fehlt von Sony-Unternehmen erstmals seit 1967 auf der Technikmesse in Las Vegas jede Spur.
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