Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
12.01.2026 18:06:00
Nach Siri-Fail: Apple setzt für KI-Modelle auf Google Gemini
Apples eigene KI-Modelle bringen es offenbar nicht: Google-Technik soll nun im Unterbau helfen – wohl auch bei neuen Funktionen für die überalterte Siri. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
