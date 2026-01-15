Tesla Aktie
Nach Skandalen und viel Kritik: Elon Musk stoppt sexualisierende Bearbeitung von Bildern bei Grok
Beim Chatbot Grok auf der Plattform X lassen sich in wenigen Schritten Bilder von realen Personen sexualisieren - sogar von Minderjährigen. Besitzer Elon Musk wiegelt Kritik ab, Regierungen und Aufsichtsbehörden wollen einschreiten. Nun zieht der Unternehmer die Notbremse.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
