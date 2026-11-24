RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|
24.11.2026 12:40:00
Nach Sky-Kauf: RTL reicht doppelte Bundesliga-Rechte an Disney+ weiter
Disney+ zeigt ab Januar 2027 Highlight-Clips aller Spiele der 1. und 2. Bundesliga. Die Rechte stammen von RTL, das sie nach dem Sky-Kauf doppelt hatte.
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Nachrichten zu RTL
|
23.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
23.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
19.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
19.11.26
|Bertelsmann kauft türkisches Logistikunternehmen Ekol (dpa-AFX)
|
19.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
18.11.26
|Schwacher Handel: MDAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
18.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
Analysen zu RTL
|18.11.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
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