Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
01.12.2025 10:33:18
Nach Software-Problemen an Bord: Airbus meldet Updates für Tausende A320-Jets
Software-Probleme machen bei Tausenden Jets von Airbus überraschend ein Update notwendig. Jetzt meldet der Hersteller, dass bereits bei den meisten Fliegern ein entsprechender Durchgang erfolgt sei.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
