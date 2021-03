Nach starkem Quartal: ProSiebenSat.1 zahlt wieder Dividende und strebt 2021 Wachstum an - Aktie fällt dennoch vorbörslich

Im kommenden Jahr strebt der Konzern höhere Erlöse und einen verbesserten operativen Gewinn an, was im Gesamtjahr 2020 aufgrund der zwischenzeitlich deutlichen Schwäche des Werbemarktes nicht gelungen war. Nach der coronabedingten Nullrunde im Vorjahr sollen die Aktionäre für 2020 aber wieder eine Dividende in Höhe von 49 Cent je Aktie erhalten.

Im Zeitraum von Oktober bis Dezember stieg der Umsatz um 11 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, die zentrale operative Kenngröße des Konzerns, legte um 12 Prozent auf 377 Millionen Euro zu. Unter dem Strich verdiente ProSiebenSat.1 214 Millionen Euro, das waren 31 Prozent mehr als im Vorjahr. Die bereits bekannten Zahlen für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern.

Die Werbeerlöse, die den Löwenanteil zum Konzernumsatz beisteuern, stiegen im Schlussquartal um 3 Prozent, nachdem sie unterjährig massiv eingebrochen waren. Zudem trug die erstmalige Integration der Meet Group in den neu geschaffenen Datingportal-Anbieter Parshipmeet Group zum Wachstum bei. In der Nucom Group, die die übrigen E-Commerce-Angebote bündelt, konnte Flaconi die Schwäche der von der Pandemie betroffenen Angebote wie billiger-mietwagen.de und Jochen Schweizer Mydays ausgleichen. Auch das Produktionsgeschäft des Konzerns wuchs.

Im laufenden Jahr erwartet ProSiebenSat.1 ein Umsatzwachstum von 2 bis 7 Prozent auf 4,15 bis 4,35 Milliarden Euro, wobei das Wachstum vor allem von der Entwicklung der Werbeerlöse in der Region Dach (Deutschland, Österreich, Schweiz) abhängt. Hier reicht die Prognosespanne von einem Rückgang um 2 Prozent bis zu einem Wachstum von 4 Prozent. Das bereinigte EBITDA soll 720 bis 780 Millionen Euro erreichen nach 708 Millionen Euro zuvor. Der Ausblick gilt ohne weitere Portfolioveränderungen. Die Kosten für Programminhalte dürften sich auf rund 1 Milliarde Euro belaufen. Ab dem 1. Januar 2021 gilt eine neue Segmentstruktur, bestehend aus den Segmenten Entertainment, Dating sowie Commerce & Ventures.

So reagiert die ProSiebenSat.1-Aktie

Enttäuschende Jahresziele haben die Aktien von ProSiebenSat.1 am Donnerstag vorbörslich im schwachen Marktumfeld besonders stark unter Druck gesetzt. Auf der Handelsplattform Tradegate sackten sie verglichen mit dem XETRA-Schlusskurs um 3,6 Prozent auf 17,26 Euro ab. Nahe 18 Euro hatten sie sich zuletzt auf einem Hoch seit 2018 bewegt. Insofern sprach ein Händler wegen des Ausblicks von Gewinnmitnahmen.

Der Medienkonzern hofft nach coronabedingten Rückgängen im vergangenen Jahr wieder auf bessere Geschäfte. Dies allein reichte den Anlegern aber nicht. Die Prognosen des Unternehmens liegen leicht unter den derzeitigen Erwartungen der Experten.

FRANKFURT (Dow Jones) / (dpa-AFX)