Nach Supermarkt-Sabotage: EU plant Sanktionen gegen den Iran

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU plant nach den Hackerattacken auf Kühlsysteme von Supermarktketten neue Sanktionen gegen den Iran. Die jüngsten Cyberangriffe hätten gezeigt, dass europäische Länder nicht außerhalb der Reichweite Teherans liegen, sagte die EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas nach einem Außenministertreffen in Brüssel. Man bereite nun weitere Sanktionen vor.

Kallas verwies dabei darauf, dass die Strafmaßnahmen bereits bestehende Sanktionen im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm, mit schweren Menschenrechtsverletzungen und mit Einschränkungen der Freiheit der Schifffahrt ergänzen würden.

Bei den Vorfällen hatten Angreifer die Temperatur in Kühlschränken und Tiefkühltruhen in Supermärkten aus der Ferne ansteigen lassen, sodass Ware verdarb. Mehrere europäische Länder waren von den Cyberattacken auf Kühl- und Gefriersysteme in Supermärkten und Lebensmittelbetrieben betroffen - neben Frankreich auch Belgien, Schweden und Deutschland.

Frankreich macht den Iran für Angriffe verantwortlich

Anfang vergangener Woche hatte Frankreich die iranischen Revolutionsgarden für die Hackerangriffe verantwortlich gemacht. Außenminister Jean-Noël Barrot sprach von einem Angriff von beispiellosem Ausmaß und beispielloser Aggressivität. "Es handelt sich um den ersten großangelegten Cyberangriff zu Sabotagezwecken auf französischem Staatsgebiet, und er stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Interessen der Nation und die Sicherheit der Französinnen und Franzosen dar", sagte er.

Der Iran wies hingegen die Vorwürfe zurück. Die Anschuldigungen seien ein "verantwortungsloser und lächerlicher Schritt", der das Ansehen des Landes beschädigen und seine Beziehungen zu anderen Staaten stören solle, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums.

Gegen wen genau Sanktionen geplant werden, sagte Kallas zunächst nicht. Gegen die Revolutionsgarden gibt es bereits Strafmaßnahmen. Sie sind zudem schon als Terrororganisation eingestuft./aha/DP/he