Nach Talfahrt der Aktie: Zahlungsabwickler Stripe will wohl PayPal übernehmen
Stripe wickelt für Unternehmen Zahlungen ab und ist 159 Milliarden US-Dollar wert. Jetzt hat das US-Unternehmen angeblich Interesse an PayPal bekundet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
