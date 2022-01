Nach Tesla-Zahlen: Lucid-Aktie baut einen Crash

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Tesla -Zahlen kommen an der Börse nicht gut an. Aufgrund eines schwächeren Ausblicks fällt die Aktie am Donnerstag in den ersten Handelsstunden um rund sieben Prozent. Das trifft auch die Konkurrenz hart, wie zum Beispiel Lucid . Der Tesla-Herausforderer fällt erstmals seit Oktober unter 50 Milliarden Dollar Börsenwert.Knapp zwei Stunden nach Handelseröffnung notiert Lucid leicht oberhalb von 30 Dollar. Die Marke ist aus technischer Sicht durchaus wichtig, denn sollte sie unterschritten werden, dürfte sie schnell in Richtung 25 Dollar fallen. Die Marktkapitalisierung liegt erstmals seit Oktober wieder unter 50 Milliarden Dollar. In der Spitze wurde der Hersteller des Lucid Air Dream mit rund 100 Milliarden Dollar bewertet. Das Unternehmen ist ein Paradebeispiel für solche, die unter einem starken Anstieg der Zinsen besonders leiden dürfte. Lucid will extrem stark wachsen, und braucht daher immer wieder frisches Geld.