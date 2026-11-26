WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Fernsehsender ABC hat im Streit mit der Regierung von Präsident Donald Trump um einen möglichen Verlust von Sendelizenzen einen juristischen Zwischenerfolg erzielt. Eine Bundesrichterin in der Hauptstadt Washington ordnete per einstweiliger Verfügung an, dass die zuständige Aufsichtsbehörde FCC vorerst keine weiteren Maßnahmen mehr ergreifen darf, um die Sendelizenzen mehrerer ABC-Lokalsender zu überprüfen. Diese müssten eigentlich nicht vor 2028 erneuert werden.

Kritiker sahen im Vorgehen der FCC einen Versuch der Regierung, ABC und Disney, den Mutterkonzern des Senders, unter Druck zu setzen. Trump hatte sich massiv über die Berichterstattung des Senders beschwert.

Richterin: Behördenvorgehen nach Trump-Kritik kein Zufall

Der Fall war im Frühjahr hochgekocht. Vor allem der Trump-kritische Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel war dem Präsidenten ein Dorn im Auge. Dieser hatte unter anderem mit einem Spruch über First Lady Melania Trump für Aufregung gesorgt. Trump und seine Frau forderten ABC und Disney auf, Kimmel vom Sender zu nehmen.

Die Bundesrichterin betrachtete die zeitliche Abfolge der Kritik und des darauffolgenden FCC-Vorstoßs nicht als zufällig. Der von Trump nominierte Chef der Aufsichtsbehörde, Brendan Carr, habe die Kritik des Präsidenten als "Marschbefehl" aufgefasst, zitierte die "New York Times" Richterin Loren AliKhan. Der Entzug der Sendelizenz stelle für die Sender eine "existenzielle" Bedrohung dar, und sei daher geeignet, den Betreiber einzuschüchtern, kritisierte sie.

Trumps Fehde mit ihm unliebsamen Medienhäusern

Die betroffenen TV-Sender waren vor Gericht gezogen und hatten das Vorgehen der FCC als Vergeltungsmaßnahme für kritische Berichterstattung über Trump bezeichnet. Eine freie Berichterstattung ist in den USA durch die in der Verfassung verankerte Meinungs- und Pressefreiheit geschützt.

Trump geht in seiner zweiten Amtszeit offensiv gegen ihm unliebsame Medienhäuser vor. Er fordert immer wieder den Rauswurf von Moderatoren, wenn ihm deren Berichterstattung nicht gefällt. Auch wirft er seriösen Medien ständig vor, Falschnachrichten zu verbreiten. Er forderte auch schon, TV-Kanälen deren Sendelizenz zu entziehen. Auch die Kontrolle über den Zugang zu Veranstaltungen im Weißen Haus und seinem Reisetross hat Trump bereits genutzt, um kritische Medien auszuschließen./rin/DP/zb