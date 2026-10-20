UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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20.10.2026 16:37:58
Nach UBS und Nu: Auch Stripe wird Partner von Mercedes-AMG Petronas
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Das Formel-1-Team von Mercedes holt nach der Neobank Nu ein zweites Fintech an Bord. Der Zahlungsdienstleister Stripe wird globaler Zahlungspartner. Er ist ab der Saison 2027 auf den Rennwagen zu sehen.
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