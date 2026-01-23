Vimeo Aktie
WKN DE: A3CQ1L / ISIN: US92719V1008
|
23.01.2026 13:12:00
Nach Übernahme durch Bending Spoons: Stellenabbau bei Vimeo
Für 1,4 Milliarden Dollar hat Bending Spoons im vergangenen Herbst Vimeo gekauft. Nun kommt es schon zur zweiten Entlassungswelle. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
