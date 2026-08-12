Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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12.08.2026 05:05:00
Nach Übernahmeverbot löst sich chinesische KI-Firma im August komplett von Meta
Nutzer der Manus-KI sollten ihre Daten sichern. Aufgrund von Auflagen nach der von China untersagten Übernahme durch Meta Platforms wird vieles gelöscht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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