Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
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28.07.2026 10:28:59
Nach Verkündung von Jobabbauplänen: Lenzing-Aktie stürzt um 17 Prozent ab
Bis Ende 2027 baut Lenzing 2000 Jobs ab. Der Standort Heiligenkreuz soll verkauft werden. Die Lenzing-Aktionäre reagieren nervösWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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