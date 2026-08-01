Nach Verlusten der Apple-Aktie: NVIDIA setzt sich wieder an die Spitze der wertvollsten Unternehmen

Vier Tage nach dem letzten Führungswechsel an der Börsenspitze hat sich das Bild erneut gedreht, ausgelöst durch eine Zahl aus Cupertino, die den Markt kalt erwischte.

NVIDIA übernahm am Freitag wieder die Börsenkrone als wertvollstes Unternehmen

Auslöser für den erneuten Wechsel war ein Kurseinbruch bei Apple nach schwacher Umsatzprognose

Es ist der dritte Führungswechsel zwischen beiden Konzernen binnen zwei Wochen

NVIDIA eroberte am 31. Juli 2026 zum wiederholten Mal binnen zwei Wochen die Position als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Welt zurück, nachdem die Apple-Aktie mit heftigen Kursverlusten auf eine enttäuschende Umsatzprognose zum abgelaufenen Fiskalquartal reagierte. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA lag am Freitag zum Handelsende an der NASDAQ bei rund 4,86 Billionen US-Dollar, die von Apple bei rund 4,54 Billionen US-Dollar. Nur wenige Tage zuvor hatte der iPhone-Konzern im Tagesverlauf zeitweise noch die Marke von fünf Billionen US-Dollar Börsenwert übersprungen.

Auslöser: Enttäuschende Prognose bei Apple

Den Ausschlag für den erneuten Rollentausch an der Börsenspitze gab der Blick des iKonzerns auf das kommende Geschäftsquartal. Am 30. Juli 2026 legte Apple die Zahlen zum abgelaufenen Fiskalquartal vor, begleitet von der letzten Telefonkonferenz mit Tim Cook als CEO. Der Umsatz übertraf zwar die Erwartungen, doch für das Quartal von Juli bis September rechnet der Konzern nur mit begrenztem Wachstum, weil Lieferengpässe bei Speicherchips und weiteren Komponenten die Produktion bremsen. Cook bezeichnete die Engpässe als sehr erheblich und räumte ein, dem Unternehmen fehle kurzfristig der Spielraum, das Problem rasch zu lösen. Dass selbst Apple, das für seine Lieferkettensteuerung bekannt ist, an Grenzen stößt, wertete Branchenbeobachter Ben Bajarin von Creative Strategies laut Reuters als Warnsignal für die gesamte Elektronikbranche.

Ein Duell mit mehreren Wendungen

Der Titel des wertvollsten Unternehmens der Welt wechselte im Jahr 2026 bereits ungewöhnlich häufig den Besitzer. NVIDIA hatte die Spitzenposition im Juni 2025 von Microsoft übernommen und war im Oktober 2025 das erste Unternehmen überhaupt, das zeitweise die Marke von fünf Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung überschritt. Am 17. Juli 2026 übernahm Apple die Führung erstmals kurzzeitig im Tagesverlauf, verlor sie aber noch bis zum selben Handelsschluss wieder. Zehn Tage später, am 27. Juli 2026, gelang der Wechsel zum Handelsschluss, und am folgenden Tag kletterte auch die Apple-Aktie im Tagesverlauf erstmals über die Fünf-Billionen-Marke, ehe der Kurs zum Handelsende knapp darunter blieb.

Während die Apple-Aktie jedoch am Freitag einbrach, erhielt NVIDIA Rückenwind von anderen Tech-Konzernen: Amazon und Microsoft meldeten im Rahmen der Berichtssaison kräftiges Wachstum im Cloud-Geschäft und dämpften damit Zweifel, ob sich die milliardenschweren Investitionen in KI-Rechenzentren auszahlen.

Die Titel des wertvollsten Unternehmens sagt für sich genommen jedoch wenig darüber, welcher Konzern operativ die bessere Ausgangslage hat. NVIDIA steckt nach eigenen Angaben im dritten Jahr eines durch künstliche Intelligenz getriebenen Wachstumsschubs, während ein Teil der Anleger den Blick zunehmend von reinen KI-Beschleunigern auf Speicherchips und weitere Infrastruktur für Rechenzentren richtet, etwa auf den Speicherchiphersteller Micron Technology. Apple wiederum profitiert davon, dass der Konzern im Vergleich zu den Hyperscalern kaum in eigene Rechenzentren investiert, was Anleger zeitweise als Vorteil werteten.

Den nächsten belastbaren Datenpunkt für die Frage, wer die Krone langfristig behält, dürften die Quartalszahlen von NVIDIA liefern, die am 26. August veröffentlicht werden.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.at

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