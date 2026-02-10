SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Kursziel bestätigt
|
10.02.2026 12:50:39
Nach "wahllosem Abverkauf": Analyst setzt SAP-Aktie auf die Software-Einkaufsliste
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nay Soe Naing veröffentlichte am Dienstag seine "Einkaufsliste" für die zuletzt arg von KI-Sorgen gebeutelte Softwarebranche. Seiner Einschätzung nach werden die Auswirkungen durch Künstliche Intelligenz deutlich nuancierter ausfallen, als es der "wahllose Abverkauf" der Aktien vermuten lasse.
KI als "existenzielles Risiko" oder Bewertungschance?
KI werde momentan als "existenzielles Risiko eingepreist", was bei einigen Unternehmen gute Bewertungschancen biete. Seine Top-Favoriten sind ATOSS Software, CrowdStrike, Nemetschek, Planisware und Zscaler. Auch SAP ragten aber positiv heraus.
Wie sich die SAP-Aktie am Dienstag schlägt
Am Dienstag zeigt sich die SAP-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 0,71 Prozent höher bei 176,16 Euro.
/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 16:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
HAMBURG (dpa-AFX Broker)
Weitere Links:
