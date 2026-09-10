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10.09.2026 06:46:38
Nach Warnstreik wird Busverkehr im Norden wieder aufgenommen
KIEL (dpa-AFX) - Nach einem zweitägigen Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Schleswig-Holstein fahren ab dem frühen Morgen die Busse wieder. Betroffen von dem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi waren die Busverkehre in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster. Ebenso waren aufgrund der bundesweiten Tarifrunde zum Eisenbahntarifvertrag auch im Kreis Plön keine Busse gefahren.
Grund für den zweitägigen Warnstreik waren gescheiterte Tarifverhandlungen Anfang September. Für beide Tarifbereiche fordert Verdi nach eigenen Angaben eine Erhöhung der Entgelte um 6,5 Prozent für alle Beschäftigten, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Für Gewerkschaftsmitglieder will Verdi eine Vorteilsregelung in Höhe von 650 Euro jährlich.
Am 22. September sollen die Tarifverhandlungen im öffentlichen Nahverkehr weitergehen./xil/DP/zb
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