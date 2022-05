Nach Zwangslandung - Freundin von Regierungskritiker in Belarus verurteilt

Berlin (Reuters) - In Belarus ist die bei einer umstrittenen Zwangslandung eines Passagierflugzeugs festgenommene Freundin eines Oppositionellen zu einer sechsjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden.

Ihr werde Anstachelung zum Hass vorgeworfen, teilte die Menschenrechtsgruppe Vyasna am Freitag mit. Die 24 Jahre alte Russin Sofia Sapega befand sich im Mai 2020 zusammen mit ihrem Freund, dem bekannten belarussischen Blogger Roman Protasewitsch, an Bord einer Ryanair-Maschine, die auf dem Flug von Griechenland nach Litauen von der belarussischen Luftwaffe zu einer Zwischenlandung gezwungen worden war. Protasewitsch und Sapega direkt nach der Landung in Minsk verhaftet. Belarus begründete die Unterbrechung des Fluges mit einer angeblichen Bombendrohung.

Die erzwungene Landung und die Festnahme der beiden Oppositionellen hatten scharfen Protest in Europa ausgelöst und Sanktionen gegen die Regierung von Präsident Alexander Lukaschenko nach sich gezogen. Er warf dem regierungskritischen Blogger Protasewitsch vor, eine "blutige Rebellion" geplant zu haben. Protasewitsch und Sapega hatten die Vorwürfe in Videos gestanden. Im Westen geht man davon aus, dass die Geständnisse unter Druck zustande gekommen waren. 2020 wurde Belarus von Massenprotesten gegen Lukaschenko und seine umstrittene Wiederwahl erschüttert, die der Präsident mit Rückendeckung Russlands niederschlagen ließ.

"Es tut mir leid für Sofia und ihre Familie", teilte die ins Exil geflohene Oppositionsführerin Swiatlana Zichanuskaja mit. "Niemand sollte unter einer Diktatur leiden." Ein Verfahren gegen Protasewitsch steht noch aus.