07.01.2026 10:34:00
Nach zwei Jahren mit Rückgängen stiegen Großhandelspreise 2025 wieder
Die großteils rückläufigen Preise für Treibstoffe und Mineralölerzeugnisse hätten die Teuerung im Großhandel hingegen gedämpft, erklärte Lenk. Der Großhandelspreisindex (GHPI 2020) lag 2025 nach vorläufigen Daten von Statistik Austria im Jahresdurchschnitt bei 130,2 Indexpunkten. Der GHPI zeigt die Preisentwicklung der vom Großhandel abgesetzten Waren und gilt als wichtiger Inflationsindikator.
Nahrungsmittel, Uhren und Schmuck als Preistreiber im Großhandel
Die Teuerung im Großhandel wurde 2025 auch von Preisanstiegen bei Uhren und Schmuck (+20,3 Prozent) und bei lebenden Tieren (+13,5 Prozent) getrieben. Ebenfalls deutlich stiegen die Preise für alkoholfreie Getränke (+8,3 Prozent), Zucker, Süßwaren und Backwaren (+5,9 Prozent), Fleisch und Fleischwaren (+5,8 Prozent), aber auch für Musikinstrumente (+5,7 Prozent).
Günstiger wurden im Vorjahr feste Brennstoffe (-9,1 Prozent), sonstige Mineralölerzeugnisse (-7,7 Prozent), Gummi und Kunststoffe in Primärformen (-6,5 Prozent), technische Chemikalien (-5,7 Prozent) sowie Motorenbenzin inkl. Diesel (-5,4 Prozent). Auch Altmaterial und Reststoffe (-4,3 Prozent), Bauelemente aus Metall und Installationsbedarf (-3,2 Prozent), Häute und Leder (-2,6 Prozent), Geräte der Informations- und Kommunikationstechnik (-1,5 Prozent) sowie Papier und Pappe (-1,2 Prozent) waren 2025 billiger als im Jahr davor.
