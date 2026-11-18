Alphabe a Aktie
ISIN: ARDEUT116159
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18.11.2026 06:29:15
Nach Zwischenfällen: Waymo stoppt autonome Fahrten auf US-Autobahnen
Autonomes Fahren wird als der nächste große Hype angesehen. Zwischenfälle bremsen die Technik jedoch aus. In den USA werden einem Anbieter nun Fahrten auf Autobahnen verboten. Zuvor hatten mehrere Fahrzeuge nicht richtig reagiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 185,00
|-0,55%
|Alphabet A (ex Google)
|257,60
|1,26%
|Alphabet C (ex Google)
|254,50
|1,01%
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