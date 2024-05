Nachbarländer melden weiteren Raketenstart Nordkoreas

TOKIO (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach japanischen und südkoreanischen Informationen erneut eine Rakete getestet. Wie das südkoreanische Militär nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap am frühen Donnerstagmorgen bekanntgab, handelte es sich um eine ballistische Rakete. Sie sei in Richtung offenes Meer abgefeuert worden. Nähere Angaben unter anderem zum Raketentyp wurden zunächst nicht gemacht. Auch die japanische Regierung erklärte, dass es sich möglicherweise um eine ballistische Rakete gehandelt habe. Solche Raketen können - je nach Bauart - mit einem Atomsprengkopf bestückt werden. Das abgeschottete Nordkorea unterliegt wegen seines Atomwaffenprogramms internationalen Sanktionen, Starts und selbst Tests von ballistischen Raketen sind der Führung in Pjöngjang durch UN-Beschlüsse verboten.

Der erneute Raketenabschuss erfolgte zwei Tage nach Nordkoreas gescheitertem Versuch, einen weiteren Satelliten für militärische Zwecke in eine Erdumlaufbahn zu bringen. Die Trägerrakete mit dem Aufklärungssatelliten "Malligyong-1" sei kurz nach dem Start in der Luft explodiert, hatten die Staatsmedien in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) gemeldet./ln/DP/men