Bayer Aktie
WKN: 879501 / ISIN: US0727303028
|
30.10.2025 21:27:42
NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.123 Punkte - Bayer stabilisiert
DOW JONES--Die Bayer-Aktie hat sich am Donnerstag nachbörslich kaum noch bewegt, nachdem sie im späten Xetra-Handel unter Druck geraten und mit einem Minus von 2,5 Prozent aus dem Handel gegangen war. Wie Bayer kurz darauf am Abend mitteilte, erlitt das Unternehmen vor dem Obersten Gericht im Bundesstaat Washington in einem Berufungsverfahren eine Niederlage, die Bayer 185 Millionen Dollar kosten könnte.
===
XDAX* DAX Veränderung
21:25 Uhr 17.30 Uhr
24.123 24.119 +0,0%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
October 30, 2025 16:28 ET (20:28 GMT)
