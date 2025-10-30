Bayer Aktie

WKN: 879501 / ISIN: US0727303028

30.10.2025 21:27:42

NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.123 Punkte - Bayer stabilisiert

DOW JONES--Die Bayer-Aktie hat sich am Donnerstag nachbörslich kaum noch bewegt, nachdem sie im späten Xetra-Handel unter Druck geraten und mit einem Minus von 2,5 Prozent aus dem Handel gegangen war. Wie Bayer kurz darauf am Abend mitteilte, erlitt das Unternehmen vor dem Obersten Gericht im Bundesstaat Washington in einem Berufungsverfahren eine Niederlage, die Bayer 185 Millionen Dollar kosten könnte.

===

XDAX* DAX Veränderung

21:25 Uhr 17.30 Uhr

24.123 24.119 +0,0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 16:28 ET (20:28 GMT)

