RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
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22.04.2026 22:13:45
NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.199 Pkt - RTL mit OK aus Brüssel sehr fest
DOW JONES--Flatexdegiro sind nachbörslich am Mittwoch auf Tradegate rund 1 Prozent höher umgegangen, nachdem der Online-Broker im ersten Quartal Umsatz und Gewinn stärker als erwartet gesteigert hatte. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das MDAX-Unternehmen.
Die RTL-Aktie stieg um fast 4 Prozent. Am Abend war grünes Licht aus Brüssel gekommen für die im Juni 2025 vereinbarte Übernahme von Sky Deutschland - ohne Auflagen.
Stabilus wurden rund 1 Prozent höher gestellt gegenüber dem Xetra-Schlusskurs. Der Hersteller von Gasdruckfedern und hydraulischen Dämpfern hatte einen Rückgang des operativen Gewinns und des Umsatzes berichtet, damit aber dennoch besser abgeschnitten als erwartet. Den Ausblick bestätigte Stabilus aber lediglich.
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XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.199 24.195 +0,0%
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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
April 22, 2026 16:14 ET (20:14 GMT)
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