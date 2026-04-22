RTL Aktie

RTL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

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22.04.2026 22:13:45

NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.199 Pkt - RTL mit OK aus Brüssel sehr fest

DOW JONES--Flatexdegiro sind nachbörslich am Mittwoch auf Tradegate rund 1 Prozent höher umgegangen, nachdem der Online-Broker im ersten Quartal Umsatz und Gewinn stärker als erwartet gesteigert hatte. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das MDAX-Unternehmen.

Die RTL-Aktie stieg um fast 4 Prozent. Am Abend war grünes Licht aus Brüssel gekommen für die im Juni 2025 vereinbarte Übernahme von Sky Deutschland - ohne Auflagen.

Stabilus wurden rund 1 Prozent höher gestellt gegenüber dem Xetra-Schlusskurs. Der Hersteller von Gasdruckfedern und hydraulischen Dämpfern hatte einen Rückgang des operativen Gewinns und des Umsatzes berichtet, damit aber dennoch besser abgeschnitten als erwartet. Den Ausblick bestätigte Stabilus aber lediglich.

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XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.199 24.195 +0,0%

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2026 16:14 ET (20:14 GMT)

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