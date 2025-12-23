Knaus Tabbert Aktie

Knaus Tabbert für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN50 / ISIN: DE000A2YN504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.12.2025 22:21:45

NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.340 Pkt - fehlende Impulse vor den Feiertagen

DOW JONES--Am Dienstag vor Heiligabend zeigte sich der nachbörsliche Handel mit dünnen Umsätzen und fehlenden Impulsen. Der Aktienkurs von Knaus Tabbert legte bei Tradegate um 0,2 Prozent zu. Knaus Tabbert akzeptiert eine Geldbuße der Staatsanwaltschaft Stuttgart aufgrund von fehlerhaften Gewichtsangaben und verzichtet auf Rechtsmittel. Somit muss Knaus Tabbert 6,42 Millionen Euro an Strafe zahlen und der Konzern hat bereits eine Rückstellung gebildet. Daher sollte die Geldbuße keine großen Auswirkungen auf das Ergebnis im laufenden Jahr haben.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.340 24.340 +0,0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2025 16:21 ET (21:21 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Knaus Tabbertmehr Nachrichten