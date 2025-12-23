Knaus Tabbert Aktie
WKN DE: A2YN50 / ISIN: DE000A2YN504
23.12.2025 22:21:45
NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.340 Pkt - fehlende Impulse vor den Feiertagen
DOW JONES--Am Dienstag vor Heiligabend zeigte sich der nachbörsliche Handel mit dünnen Umsätzen und fehlenden Impulsen. Der Aktienkurs von Knaus Tabbert legte bei Tradegate um 0,2 Prozent zu. Knaus Tabbert akzeptiert eine Geldbuße der Staatsanwaltschaft Stuttgart aufgrund von fehlerhaften Gewichtsangaben und verzichtet auf Rechtsmittel. Somit muss Knaus Tabbert 6,42 Millionen Euro an Strafe zahlen und der Konzern hat bereits eine Rückstellung gebildet. Daher sollte die Geldbuße keine großen Auswirkungen auf das Ergebnis im laufenden Jahr haben.
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.340 24.340 +0,0%
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cbr
(END) Dow Jones Newswires
December 23, 2025 16:21 ET (21:21 GMT)
