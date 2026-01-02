NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.552 Punkte

DOW JONES--Bei deutschen Einzelwerten sind am Freitag nachbörslich keine Sonderbewegungen zu beobachten gewesen, zumal es auch keine Nachrichten aus dem Unternehmenssektor gab. In der Breite war die Tendenz behauptet, folgt man dem Stand des XDAX, der einen Tick höher lag als der DAX zum Xetra-Handelsende.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.552 24.539 +0,0%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

