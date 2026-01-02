|
02.01.2026 22:29:41
NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.552 Punkte
DOW JONES--Bei deutschen Einzelwerten sind am Freitag nachbörslich keine Sonderbewegungen zu beobachten gewesen, zumal es auch keine Nachrichten aus dem Unternehmenssektor gab. In der Breite war die Tendenz behauptet, folgt man dem Stand des XDAX, der einen Tick höher lag als der DAX zum Xetra-Handelsende.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.552 24.539 +0,0%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
January 02, 2026 16:30 ET (21:30 GMT)
