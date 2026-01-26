|
26.01.2026 22:22:40
NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.941 Punkte
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Montag haben sich die Kurse seitwärts bewegt. Anleger warteten auf die Veröffentlichung der Zahlenausweise wichtiger US-Technologieunternehmen und den Zinsentscheid der US-Notenbank in der laufenden Woche.
The Platform Group stiegen um 5,7 Prozent. Das Unternehmen steht vor der Übernahme der AEP Pharmagruppe, einer B2B-Großhandelsplattform für die Pharmabranche.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.941 24.933 +0,0%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
January 26, 2026 16:23 ET (21:23 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.