NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.941 Punkte

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Montag haben sich die Kurse seitwärts bewegt. Anleger warteten auf die Veröffentlichung der Zahlenausweise wichtiger US-Technologieunternehmen und den Zinsentscheid der US-Notenbank in der laufenden Woche.

The Platform Group stiegen um 5,7 Prozent. Das Unternehmen steht vor der Übernahme der AEP Pharmagruppe, einer B2B-Großhandelsplattform für die Pharmabranche.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.941 24.933 +0,0%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

January 26, 2026 16:23 ET (21:23 GMT)