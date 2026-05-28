DHL Group Aktie

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WKN DE: A0YF81 / ISIN: US25157Y2028

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28.05.2026 22:19:41

NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 25.098 Pkt - CTS Eventim sehr fest

DOW JONES--CTS Eventim sind nachbörslich am Donnerstag auf der Plattform Tradegate knapp 7 Prozent höher gestellt worden. Der Ticketing-Anbieter hatte am Abend mitgeteilt, dass der Umsatz im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 23,0 Prozent und das bereinigte EBITDA um 18,5 Prozent gestiegen sind. Die Analysten von Baader Helvea sprachen von herausragenden Zahlen, die deutlich über den Erwartungen lägen.

Die Aktie der Deutschen Telekom zeigte sich nicht bewegt von der Nachricht einer Einigung im Tarifstreit mit der Gewerkschaft Verdi. Ein halbes Prozent nach unten wurde der Kurs von DHL genommen. Am Abend hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass DHL eCommerce einen Mehrjahresvertrag mit dem US Postal Service unterzeichnet hat. Zuvor hatten die beiden Unternehmen jeweils Einjahresverträge abgeschlossen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

25.098 25.092 +0,0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2026 16:20 ET (20:20 GMT)

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