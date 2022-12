NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 13.954 Pkt - Compleo Charging gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Compleo Charging legten im nachbörslichen Handel am Freitag deutlicher zu. Der Ladetechnikspezialist darf sich in Eigenverwaltung sanieren. Das Amtsgericht Dortmund gab den am 20. Dezember eingereichten Anträgen des Unternehmens auf Eröffnung eines (vorläufigen) Eigenverwaltungsverfahrens statt, wie die Compleo Charging Solutions AG mitteilte. Die übrigen Tochtergesellschaften sind derzeit nicht davon betroffen. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 2,7 Prozent höher getaxt.

Dagegen zeigte sich die Hella-Aktie wenig verändert. Der Autozulieferer verliert im kommenden Frühjahr zwei Geschäftsführer. Der Vertrag mit Björn Twiehaus, Geschäftsführer Elektronik, werde auf dessen Wunsch zum Ablauf des 31. März 2023 beendet, teilte Hella mit. Bereits zuvor habe sich der Gesellschafterausschuss mit Lea Corzilius, Geschäftsführerin Lifecycle Solutions und Personal, auf deren Wunsch auf eine Beendigung ihres Geschäftsführervertrages zum Ablauf des 30. April geeinigt.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

13.954 13.941 +0,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

