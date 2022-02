NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 14.713 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Handel am Dienstag haben sich die Kurse stabilisiert. Die US-Börsen, die am Montag wegen eines Feiertags geschlossen waren, reagierten auf die völkerrechtswidrige Anerkennung der Separatisten-Gebiete im Osten der Ukraine durch Moskau vom Wochenbeginn mit vergleichsweise moderaten Verlusten. Auf Unternehmensseite war die Nachrichtenlage am Dienstagabend dünn. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

14.713 14.693 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2022 16:31 ET (21:31 GMT)