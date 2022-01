NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 16.030 Pkt - SMA nach Prognosesenkung unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktie von SMA Solar stand im nachbörslichen Handel zur Wochenmitte kräftig unter Abgabedruck. Das Unternehmen hat die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021 deutlich gesenkt. Das EBITDA werde nun in einer Spanne zwischen 20 und 30 Millionen Euro erwartet, nach zuvor 50 bis 65 Millionen Euro. Anlass seien Mängel eines Teils der durch SMA zu wartenden Solarparks, die erst nach Vertragsabschluss offenkundig geworden seien. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 7,5 Prozent tiefer getaxt.

Wenig verändert zeigte sich dagegen die Freenet-Aktie. Der Mobilfunkanbieter will auch in diesem Jahr eigene Aktien zurückkaufen. Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2022 sollen bis zu 4,2 Millionen Aktien der Gesellschaft über die Börse erworben werden, das entspricht ca. 3,28 Prozent des Grundkapitals. Dafür will das Unternehmen insgesamt bis zu 22 Millionen Euro ausgeben.

Ebenfalls kaum verändert notierte die Eon-Aktie. Der Energiekonzern geht eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Horisont Energi aus Norwegen ein. Im Rahmen der langfristig angelegten Zusammenarbeit wird sich Eon zudem mit 25 Prozent an Horisont Energi beteiligen.

