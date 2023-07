NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 16.142 Pkt - Wacker Chemie schwächer

FRANKFURT (Dow Jones)--Gewinnwarnungen von Wacker Chemie und Stratec haben am Dienstag Bewegung in den nachbörslichen Handel gebracht. Beide Unternehmen hatten ihre Jahresprognosen gesenkt, worauf der Kurs der Wacker-Aktie am Abend um fast 4 Prozent nachgab. Stratec verbilligten sich um rund 7 Prozent.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

16.142 16.125 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

July 18, 2023 16:21 ET (20:21 GMT)