Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|
24.09.2025 22:18:39
NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.702 Punkte
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien haben sich am Mittwoch keine Auffälligkeiten bei Einzeltiteln gezeigt. Auch die Autowerte VW, BMW, Mercedes-Benz und Porsche AG waren unauffällig und wenig verändert, nachdem sie bereits im späten Xetra-Handel teils noch zugelegt hatten nach der Meldung, wonach die USA nun die mit der EU vereinbarten Zölle auf Autoimporte von 15 Prozent, rückwirkend zum 1. August festgeschrieben, haben.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.702 23.667 +0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 24, 2025 16:19 ET (20:19 GMT)
