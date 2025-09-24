Porsche vz. Aktie

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

24.09.2025 22:18:39

NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.702 Punkte

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien haben sich am Mittwoch keine Auffälligkeiten bei Einzeltiteln gezeigt. Auch die Autowerte VW, BMW, Mercedes-Benz und Porsche AG waren unauffällig und wenig verändert, nachdem sie bereits im späten Xetra-Handel teils noch zugelegt hatten nach der Meldung, wonach die USA nun die mit der EU vereinbarten Zölle auf Autoimporte von 15 Prozent, rückwirkend zum 1. August festgeschrieben, haben.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.702 23.667 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2025 16:19 ET (20:19 GMT)

