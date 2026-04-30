NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.325 Pkt - Douglas verlieren nach Zahlen

DOW JONES--Recht lebhaft verlief der nachbörsliche Handel am Donnerstag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Die Douglas-Aktie wurde bei recht hohen Umsätzen 1,4 Prozent schwächer getaxt. Das Unternehmen hat das zweite Geschäftsquartal deutlich schlechter abgeschlossen als am Markt erwartet und ist mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr etwas pessimistischer geworden.

Die Ratingagentur Fitch hat den Rating-Ausblick für die Deutsche Bank auf positiv von stabil geändert. Zudem bestätigte Fitch Ratings das langfristige Emittentenausfall-Rating mit "A-". Der nunmehr positive Rating-Ausblick berücksichtige die Fortschritte der Deutschen Bank bei der Schaffung eines ausgewogeneren Ertragsprofils durch die Steigerung der Rentabilität stabilerer Geschäftsbereiche, so Fitch. Die Ratingagentur geht davon aus, dass diese Fortschritte die operative Leistung nachhaltig verbessern, die Widerstandsfähigkeit erhöhen und die Kapitalgenerierung unterstützen werden. Die Aktie der Deutschen Bank wurde 0,3 Prozent niedriger getaxt.

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XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.325 24.292 +0,1%

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

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April 30, 2026 16:25 ET (20:25 GMT)