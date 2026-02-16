NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.826 Pkt

DOW JONES--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich am Montag bis zum frühen Abend im Handel mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss nicht mehr viel getan. "Es gab weder auffällige Aktien noch handelbare Nachrichten", sagte der Marktteilnehmer.

===

XDAX* DAX Veränderung

19.00 Uhr 17.30 Uhr

24.826 24.801 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

