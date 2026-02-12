NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.868 Pkt - Heidelberg Materiasl leicht erholt

DOW JONES--Von einem sehr lebhaften nachbörslichen Handel am Donnerstag berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Es habe hohe Umsätze in Einzelwerten aller Sektoren gegeben, handelbare Nachrichten seien allerdings Mangelware geblieben. Die Aktie von Heidelberg Materials erholte sich etwas vom 11-prozentigen Minus aus dem regulären Handel. Mit Blick auf die verschiedenen Branchen werteten die Berenberg-Analysten eine Aufweichung der Regeln für CO2-Zertifikate für Zementhersteller als eher negativ. Die Titel wurden 2,2 Prozent höher getaxt.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.868 24.853 +0,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

