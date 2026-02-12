Heidelberg Materials Aktie
WKN DE: A40Y2Q / ISIN: US42281P3047
|
12.02.2026 22:26:40
NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.868 Pkt - Heidelberg Materiasl leicht erholt
DOW JONES--Von einem sehr lebhaften nachbörslichen Handel am Donnerstag berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Es habe hohe Umsätze in Einzelwerten aller Sektoren gegeben, handelbare Nachrichten seien allerdings Mangelware geblieben. Die Aktie von Heidelberg Materials erholte sich etwas vom 11-prozentigen Minus aus dem regulären Handel. Mit Blick auf die verschiedenen Branchen werteten die Berenberg-Analysten eine Aufweichung der Regeln für CO2-Zertifikate für Zementhersteller als eher negativ. Die Titel wurden 2,2 Prozent höher getaxt.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.868 24.853 +0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/
(END) Dow Jones Newswires
February 12, 2026 16:26 ET (21:26 GMT)
