Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|
06.05.2026 22:26:42
NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.956 Pkt - Kontron leicht gesucht
DOW JONES--Im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien hat sich am Mittwochabend fast keine Einzelaktie auffällig gezeigt. Qiagen bewegten sich nach Vorlage endgültiger Geschäftszahlen kaum. "Die Geschäftszahlen entsprachen den vorläufigen, waren daher bekannt", sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Airbus reagierten am Abend nicht auf den Großauftrag durch AirAsia über 150 Maschinen.
Kontron wurden 1,5 Prozent fester getaxt bei 23,30 Euro in der Mitte. Dem Unternehmen steht ein Übernahmeangebot durch den größten Aktionär bevor. Wie der österreichische IT-Konzern mitteilte, erwägt Ennoconn Corporation "ernsthaft", die Beteiligungsschwelle von 30 Prozent zu überschreiten, durch welche ein Pflichtangebot ausgelöst würde. Als Preis wolle Ennoconn 23,50 Euro je Aktie anbieten.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.956 24.919 +0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
May 06, 2026 16:27 ET (20:27 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kontron
|
11:39
|EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, buy (EQS Group)
|
11:39
|EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, Kauf (EQS Group)
|
10:45
|ROUNDUP: Kontron streicht vor Übernahmeangebot 500 Jobs - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
10:32
|WDH: Kontron streicht 500 Stellen - Sonderkosten zehren am Gewinn (dpa-AFX)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start fester (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel: TecDAX zum Start im Plus (finanzen.at)
|
07:39
|Kontron streicht 500 Stellen - Sonderkosten zehren am Gewinn (dpa-AFX)
|
07:00
|EQS-News: Kontron AG mit Q1 Zahlen (EQS Group)