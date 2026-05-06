Kontron Aktie

Kontron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

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06.05.2026 22:26:42

NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.956 Pkt - Kontron leicht gesucht

DOW JONES--Im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien hat sich am Mittwochabend fast keine Einzelaktie auffällig gezeigt. Qiagen bewegten sich nach Vorlage endgültiger Geschäftszahlen kaum. "Die Geschäftszahlen entsprachen den vorläufigen, waren daher bekannt", sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Airbus reagierten am Abend nicht auf den Großauftrag durch AirAsia über 150 Maschinen.

Kontron wurden 1,5 Prozent fester getaxt bei 23,30 Euro in der Mitte. Dem Unternehmen steht ein Übernahmeangebot durch den größten Aktionär bevor. Wie der österreichische IT-Konzern mitteilte, erwägt Ennoconn Corporation "ernsthaft", die Beteiligungsschwelle von 30 Prozent zu überschreiten, durch welche ein Pflichtangebot ausgelöst würde. Als Preis wolle Ennoconn 23,50 Euro je Aktie anbieten.

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XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.956 24.919 +0,1%

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2026 16:27 ET (20:27 GMT)

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