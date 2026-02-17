Bayer Aktie
WKN: 879501 / ISIN: US0727303028
|
17.02.2026 23:02:40
NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 25.034 Pkt - Bayer behauptet
DOW JONES--Nachbörslich im Fokus hat am Dienstag die Bayer-Aktie gestanden. Der Kurs war im späten Xetra-Handel stark gestiegen und mit einem Plus von 7,3 Prozent auf 49,31 Euro aus dem Tag gegangen. Zunächst war durchgesickert und dann vom Unternehmen auch mitgeteilt worden, dass die Klagen gegen die US-Agrarchemie-Tochter Monsanto im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Roundup im Rahmen eines Sammelvergleichs beigelegt werden sollen. Monsanto hat dazu einen Sammelvergleich über bis zu 7,25 Milliarden Dollar geschlossen. Dafür erhöht Bayer seine Rückstellungen auf 11,8 von bisher 7,8 Milliarden Euro. Der Sammelvergleich soll sämtliche Klagen - anhängige und künftige - abdecken. Nachbörslich wurde die Bayer-Aktie nah am Xetra-Schlusskurs gesehen.
Auch die Dürr-Aktie wurde nachbörslich nur wenig bewegt gesehen bei rund 22,90 Euro. Der Maschinen- und Anlagenhersteller wies nach vorläufigen Zahlen einen Nachsteuergewinn von rund 200 Millionen Euro aus, wobei er sich selbst 120 bis 170 Millionen vorgenommen hatte. Zudem fiel die EBIT-Marge besser aus als erwartet. Der Umsatz blieb aber unter der Erwartung.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
25.034,00 29.998,40 +0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
February 17, 2026 17:02 ET (22:02 GMT)
