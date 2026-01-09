BayWa Aktie
WKN: 519406 / ISIN: DE0005194062
|
09.01.2026 22:22:39
NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 25.276 Punkte
DOW JONES--Im Windschatten der freundlich tendierenden Wall Street haben die Kurse im nachbörslichen Handel am Freitag ihre Gewinne noch geringfügig ausgebaut. Nachrichtlich war es erneut sehr ruhig.
Baywa zeigten sich am Abend wenig bewegt, nachdem das Unternehmen die sofortige Ablösung des CEO mitgeteilt hatte.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
25.276 25.262 +0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
