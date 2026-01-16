NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 25.310 Pkt - Bayer gesucht

DOW JONES--In einem ruhigen nachbörslichen Handel kurz vor dem Wochenende gewinnen Bayer auf Tradegate rund 6,5 Prozent. Bayer hatte in dem Rechtsstreit um mutmaßliche Krebsrisiken bei seinem Unkrautvernichter Roundup (Glyphosat) einen wichtigen Etappensieg errungen. Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten erklärte am Freitag, den Berufungsantrag des Konzerns anzunehmen. Der Dax-Konzern begrüßte die Prüfung des Falls durch das Oberste Gericht, denn ein positives Urteil würde die Rechtsstreitigkeiten signifikant eindämmen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

25.310 25.297 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2026 17:02 ET (22:02 GMT)