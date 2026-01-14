14.01.2026 22:30:45

NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 25.313 Punkte

DOW JONES--In einem ruhigen nachbörslichen Handel haben sich die Aktien am Mittwoch gut behauptet gezeigt, nachdem sich die Wall Street von ihren Tagestiefs gelöst hatte. Kursbewegende Nachrichten zu Einzelwerten gab es am Abend nicht.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

25.313 25.286 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2026 16:31 ET (21:31 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Freitag voraussichtlich leichter. An den Börsen in Fernost geht es am Freitag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen