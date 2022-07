NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 12.872 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Während deutsche Aktien nachbörslich am Donnerstag auf breiter Front mit den im US-Späthandel weiter steigenden US-Indizes etwas zulegten, zeigten sich bei Einzelwerten keine Besonderheiten. So legte auch die Lufthansa-Aktie leicht zu, obwohl das Unternehmen mitgeteilt hatte, ab Freitag bis zum kommenden Donnerstag weitere Abflüge von den Drehkreuzen in Frankfurt und München zu streichen.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

12.872,06 12.843,22 +0,2%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

