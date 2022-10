NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 13.079 Pkt - Instone sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen zum dritten Quartal hat die Hypoport-Aktie im nachbörslichen Handel am Dienstag etwas leichter tendiert. Umsatz und Ergebnis gingen im Quartal zwar zurück, doch kündigte der Vorstand Maßnahmen zur Kostensenkung an, die allerdings erst im ersten Quartal des kommenden Jahres Wirkung zeigen dürften. Bei Lang & Schwarz wurden Hypoport am Abend 0,3 Prozent niedriger gestellt.

Uniper meldete den Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals. Nach den heftigen Verlusten infolge der russischen Gaslieferbeschränkungen dürfte das aber kaum noch überrascht haben. Die Aktie tendierte am späten Abend kaum verändert.

In der dritten Reihe zeigten sich SNP Schneider Neureither & Partner unbeeindruckt davon, dass das Unternehmen bei der Vorlage vorläufiger Eckdaten zu den ersten neun Monaten seine Prognose an den unteren Rand seiner bisher genannten Spanne angepasst hatte.

Positiv wurden ein neues Aktienrückkaufprogramm und die bestätigte Jahresprognose von Instone aufgenommen. Die Aktie gewann 5,7 Prozent.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

13.079 13.053 +0,2%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

October 25, 2022 16:29 ET (20:29 GMT)